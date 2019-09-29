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В США демократы рассчитывают узнать о содержании бесед Трампа и Путина

Конгрессмен от штата Калифорния Адам Шифф назвал первостепенной необходимостью обеспечение национальной безопасности страны

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Законодатели из Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

На вопрос о том, намерены ли законодатели выяснить, о чем говорили лидеры, конгрессмен ответил: "Я разумеется, надеюсь, что мы сможем узнать". "Первостепенная необходимость - обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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