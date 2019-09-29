Глава МИД Великобритании пообещал задействовать "поправку Магнитского" после Brexit

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства задействуют принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна выйдет из состава ЕС. Об этом заявил, открывая в воскресенье съезд правящей Консервативной партии в Манчестере, глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы покинем ЕС, мы наделим законной силой британский "акт Магнитского", вводящий запрет на выдачу виз и заморозку средств лиц, причастных к таким серьезным нарушениям прав человека, как пытки", - сказал он.

"Британцам не нужно, чтобы люди, у которых руки в крови, совершали покупки в [престижном лондонском районе] Найтсбридж, им не нужны их грязные деньги, отмытые через британские банки. Потому что наше видение для по-настоящему глобальной Великобритании означает быть движущей силой добра", - сказал Рааб.

Ранее Лондон уже заявлял о намерении задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае прошлого года, однако этот британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде). Британские депутаты уже несколько раз выражали недовольство по поводу того, что "поправка Магнитского" до сих пор не применялась.

Британский вариант "поправки Магнитского" соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

"Акт Магнитского"

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.