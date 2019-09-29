В Австрии закрылись избирательные участки на выборах в парламент, начался подсчет голосов

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Все участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) закрылись в воскресенье в Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Министерство внутренних дел, отвечающее за организацию и проведение выборов, начало подсчет голосов и в ближайшее время представит первые предварительные результаты, передает корреспондент ТАСС.

Всего в республике работали порядка 10 тыс. избирательных участков, и последними закрылись участки в австрийской столице. Окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни. Для парламентских выборов избирательная комиссия выдала более 1 млн бюллетеней для дистанционного голосования, которые при подсчетах смогут оказать влияние на итоги. Конституционный суд в 2016 году запретил публиковать любую информацию о результатах выборов до закрытия участков.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии проходят в воскресенье. Они определят, какие политические партии войдут в состав парламента и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Фаворитом на выборах выступает консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, эта партия получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера республики. Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия - Либеральный форум" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца" с Петером Пильцем.