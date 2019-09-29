Партия Курца лидирует с 37% голосов на выборах в парламент Австрии

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Пять политических партий преодолели 4%-ный барьер и проходят в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) по итогам досрочных выборов. лидирует Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Таковы опубликованные в воскресенье австрийским информационным агентством APA первые экстраполированные данные выборов на основе подсчета 46% бюллетеней.

АНП набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.

Как свидетельствуют данные экзитпола австрийского телеканала OE24.TV, партия Курца также набирает 37% голосов, СДПА удерживает второе место с 23% голосов, а за АПС проголосовали 17% избирателей. "Зеленые", согласно данным телеканала, набирают 12% голосов, а партия "Новая Австрия" - 8%. "Список Петера Пильца" получает 2% и не преодолевает барьер в 4%.

Министерство внутренних дел Австрии, отвечающее за организацию и проведение выборов, представит в ближайшие дни окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте.