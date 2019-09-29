Министр нефти Ирана поручил отрасли быть в полной готовности перед угрозой кибератак

ТАСС, 29 сентября. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в воскресенье поручил предприятиям нефтяного сектора страны перейти в состояние полной готовности перед возможной угрозой кибератак. Об этом распоряжении иранского министра сообщил телеканал Al Hadath.

В своем официальном письме министр указал на крайнюю важность, "чтобы все компании и инфраструктура в нефтяном секторе находились в состоянии повышенной готовности перед лицом угроз физических или электронных атак". Зангане пояснил, что эти меры предосторожности необходимы в условиях действия санкций США в отношении Ирана и "тотальной экономической войны", которую ведет Вашингтон против Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны. Соответствующее заявление он сделал в интервью NBC, отрывок из которого был размещен в субботу на сайте телекомпании. Зарифа попросили прокомментировать заявления американских разведслужб о том, что Иран входит в число стран, стремящихся вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США осенью следующего года. "У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек", - ответил глава иранского внешнеполитического ведомства.