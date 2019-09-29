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AFP: при нападениях в Буркина-Фасо убиты восемь человек

Среди жертв - один военнослужащий

ТАСС, 29 сентября. Восемь человек, включая одного военнослужащего, убиты на севере Буркина-Фасо в результате двух атак в регионе, где действуют вооруженные группы исламских экстремистов. Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

По их данным, в результате нападения в провинции Бам в субботу были убиты семь мирных жителей. Еще одна атака произошла в тот же день в соседней провинции Сум, где нападению подверглась группа военнослужащих. Один из них погиб.

С 2015 года в северных районах Буркина-Фасо происходят постоянные атаки джихадистов. За это время от действий боевиков погибли свыше 570 человек, включая силовиков и гражданских лиц. В ответ на активизацию экстремистов армия Буркина-Фасо проводит операции по выявлению и ликвидации баз террористов, в них участвуют ВВС страны.

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