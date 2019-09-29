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СМИ: талибы похитили девять сотрудников афганского Избиркома

По данным агентства Pajhwok, их заложниками также стали 17 человек, находившихся в статусе наблюдателей на выборах

ТАСС, 29 сентября. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено РФ) похитили несколько сотрудников Независимой избирательной комиссии (выполняет роль Центризбиркома) Афганистана, работавших во время голосования на президентских выборах в провинции Парван, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok.

Отмечается, что талибы "похитили в провинции Парван девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 человек, находившихся в статусе наблюдателей на выборах".

Официальных заявлений по этому поводу со стороны центральных или провинциальных властей не поступало.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. По имеющейся информации, в день голосования боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения. Движение "Талибан", по данным Pajhwok, взяло на себя ответственность за более 60 атак.

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