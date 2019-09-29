СМИ: талибы похитили девять сотрудников афганского Избиркома

ТАСС, 29 сентября. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено РФ) похитили несколько сотрудников Независимой избирательной комиссии (выполняет роль Центризбиркома) Афганистана, работавших во время голосования на президентских выборах в провинции Парван, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok.

Отмечается, что талибы "похитили в провинции Парван девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 человек, находившихся в статусе наблюдателей на выборах".

Официальных заявлений по этому поводу со стороны центральных или провинциальных властей не поступало.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. По имеющейся информации, в день голосования боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения. Движение "Талибан", по данным Pajhwok, взяло на себя ответственность за более 60 атак.