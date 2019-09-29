Правительство первой женщины - канцлера Австрии подаст в отставку после выборов

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Переходное правительство Австрии во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Глава государства при этом поручит правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Австрийцы рассказали о "правильном выборе" на голосовании в парламент

Как сообщил официальный представитель правительства Александер Винтерштайн, постановление об отставке кабинет министров должен принять во вторник. Согласно конституции Австрии, после парламентских выборов президент начнет проводить консультации с лидерами партий и поручит формирование нового правительства победившей на выборах политической силе. Работа по формированию нового кабинета может продлиться до католического Рождества.

70-летняя Бирляйн запомнится тем, что стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии в результате внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Юрист по образованию, Бирляйн до этого служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии.

Предварительные данные

По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии.

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.

Окончательные результаты МВД представит в четверг.