Правительство первой женщины - канцлера Австрии подаст в отставку после выборов

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Переходное правительство Австрии во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Глава государства при этом поручит правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.
Как сообщил официальный представитель правительства Александер Винтерштайн, постановление об отставке кабинет министров должен принять во вторник. Согласно конституции Австрии, после парламентских выборов президент начнет проводить консультации с лидерами партий и поручит формирование нового правительства победившей на выборах политической силе. Работа по формированию нового кабинета может продлиться до католического Рождества.
70-летняя Бирляйн запомнится тем, что стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии в результате внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Юрист по образованию, Бирляйн до этого служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии.
Предварительные данные
По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии.
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.
Окончательные результаты МВД представит в четверг.