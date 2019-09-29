Почти 2,2 млн жителей Афганистана приняли участие в выборах президента

ТАСС, 29 сентября. Почти 2,2 млн афганцев, имеющих право голоса, приняли участие в прошедших накануне президентских выборах. Такие предварительные данные, как сообщило агентство Pajhwok, привела в воскресенье афганская Независимая избирательная комиссия.

По первичной информации, которую сообщила на пресс-конференции в Кабуле председатель комиссии Хава Алам Нуристани, в выборах приняли участие 2 млн 196 тыс. 436 афганцев. Нуристани уточнила, что эти данные представлены с 3,736 тыс. избирательных участков из всех провинций страны. Результаты явки избирателей на еще около 800 участков будут доставлены в Кабул в ближайшее время, добавила она. Всего в Афганистане могли принять участие в голосовании на выборах нового главы государства 9,67 млн зарегистрированных избирателей.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходил в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Полные предварительные результаты голосования ожидаются не ранее 17 октября, окончательные - не ранее 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.