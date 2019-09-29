Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

"Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей, - заявил Курц после публикации первых предварительных результатов. - Мы сделаем то, что обещали: мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте. Мы постараемся добиться взаимоуважительного сотрудничества всех партий, чтобы работать во благо Австрии".

По его словам, надо работать не в интересах партий, а в интересах Австрии. "Мы не ожидали такого результата. Для нас это исторический день, такого разрыва между первым местом и вторым еще не было на выборах", - подчеркнул Курц.

По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии. АНП во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте. Окончательные результаты МВД представит в четверг.