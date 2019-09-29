Турецкие ВВС сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны со стороны Сирии

ТАСС, 29 сентября. Турецкие ВВС сбили беспилотный летательный аппарат, который несколько раз вторгся в воздушное пространство страны со стороны соседней Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Турции.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу. "Беспилотный летательный аппарат, который 28 сентября 2019 года нарушил наше воздушное пространство со стороны сирийской границы шесть раз и принадлежность которого пока не установлена, был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с [турецкой авиабазы] Инджирлик", - отмечается в сообщении, размещенном на странице Минобороны в Twitter. Ведомство также опубликовало в фотографии обломков неопознанного беспилотника.