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Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского за неучастие в памятных акциях в Бабьем Яру

Как заявил Яков Дов Блайх, президент Украины прислал только корзину цветов

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента страны Владимира Зеленского из-за его отсутствия в субботу на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.

"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября <...> Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал только корзину цветов", - сказал он, выступая перед собравшимися в Бабьем Яру.

Однако главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента, назвав обвинения в его адрес некорректными. "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место", - сказал он, напомнив, что президент только что вернулся из очень нелегкой поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Он также подчеркнул, что Зеленский несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.

В субботу в Киеве состоялся марш в память о погибших в Бабьем Яру, где 78 лет назад произошел массовый расстрел евреев Киева, после которого в Берлин пошла депеша о том, что нацисты ликвидировали 33 771 человека еврейской национальности.

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.

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