Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах в парламент

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Первая женщина - канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила в воскресенье председателя Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с лидерством АНП на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента).

"Я поздравляю главного кандидата Себастьяна Курца от партии, набравшей большинство голосов, и выражаю ему и всем кандидатам признательность за их интенсивную личную работу в последние недели", - говорится в заявлении Бирляйн, которое распространило ведомство федерального канцлера Австрии.

По словам Бирляйн, ее переходное правительство, при условии доверия со стороны президента республики, намерено продолжить временно исполнять обязанности до приведения к присяге нового кабинета министров и передачи полномочий. Согласно конституции Австрии, Бирляйн подаст в отставку после выборов, но президент поручит правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

По предварительным данным, которые представил экзитпол телеканала OE24.TV и информационное агентство APA, пять политических партий преодолели 4-процентный барьер и проходят в Национальный совет Австрии. АНП во главе с ее председателем и бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37% голосов и лидирует. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) набирает 22% голосов, правая Австрийская партия свободы (АПС) набирает на выборах 16% голосов. Четвертой идет партия "Зеленые" - 14%, партия "Новая Австрия" с 8% на пятом месте.

70-летняя Бирляйн запомнится тем, что стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии после внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Юрист по образованию, Бирляйн до этого служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии.