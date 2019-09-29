В ЛНР сообщили о гибели военного при обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков района села Логвиново. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"В 19:05 противник вновь совершил обстрел территории нашей Республики, но уже с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. На этот раз <...> из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район населенного пункта Логвиново, выпустив при этом 15 боеприпасов, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего".

По его словам, украинские силовики преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР в преддверии встречи контактной группы в Минске, пытаясь таким образом спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия. Он призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, повлекших за собой гибель человека, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе.