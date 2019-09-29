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СМИ: Украина временно закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Испытания проведут 3 и 4 октября в Одесской области

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Ракетные стрельбы пройдут в октябре в Одесской области, в связи с чем часть Черного моря будет временно закрыта. Об этом сообщило издание "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на соответствующее авиационное оповещение.

"На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря", - говорится в сообщении.

В этом районе Одесской области на предыдущих этапах испытания проходили ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун". В частности, в конце августа 2019 года были отработаны стрельбы из модернизированного ракетного комплекса "Ольха-М" с увеличенной дальностью полета ракеты.

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