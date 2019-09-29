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В Киеве считают, что беседа Зеленского и Трампа не повлияла на отношения с ФРГ и Францией

Темп и основа консультаций с Парижем и Берлином не претерпели изменений, отметил помощник президента Украины Андрей Ермак

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Украины, Франции и Германии осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора главы украинского государства Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

"Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость. Еще раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, она не претерпела никаких изменений. Я думаю, что она будет продолжаться в таком формате", - сказал он в интервью телеканалу "1+1". Ермак также предположил, что "в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться именно на саммите "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина).

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа и Зеленского вызвал крупный скандал в Вашингтоне, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Белый дом в среду обнародовал стенограмму данного телефонного разговора. В ходе беседы американский лидер критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. В свою очередь, украинский президент согласился с ним и обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении режима санкций в отношении РФ.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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