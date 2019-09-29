В Венесуэле сообщили о 54 случаях вторжения самолетов США в подконтрольную стране зону

КАРАКАС, 29 сентября. /ТАСС/. Американские самолеты в сентябре 54 раза вторгались в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом сообщил в воскресенье глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы Ремихио Себальос.

"Только за последние 30 дней мы смогли засечь 54 американских самолета, которые проводили разведку в зоне ответственности диспетчеров аэропорта Майкетия и других зонах", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Себальоса, самолеты засекли радары ВС Венесуэлы в рамках военных учений, которые проходили в республике с 10 по 28 сентября.

В июле Министерство обороны Венесуэлы заявило, что с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров более 75 раз. Как считают в Каракасе, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации. Правительство Венесуэлы также обвинило США в нарушении правил полетов в международном воздушном пространстве и создании угрозы для других самолетов.