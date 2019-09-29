Помпео поприветствовал санкции ЕС против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье поприветствовал введение Евросоюзом санкций в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы, а также призвал усиливать давление на президента этой страны Николаса Мадуро.

"Мы приветствуем новые санкции ЕС в отношении должностных лиц режима Мадуро, причастных к пыткам и нарушению прав человека, в том числе к смерти капитана [Рафаэля] Акосты [Аревало]. Мы должны продолжать усиливать давление на Мадуро и его приближенных, чтобы освободить Венесуэлу от кошмара, который они навязали своему народу", - написал Помпео у себя в Twitter.

В 2018 году ЕС ввел санкции против 18 венесуэльских чиновников, а 27 сентября 2019 года расширил свой санкционный список до 25 человек. Под действие санкций попали сотрудники венесуэльских сил безопасности и разведки, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека.

В июле 2018 года капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что ее причиной стали пытки - их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд. Позднее стало известно, что власти Боливарианской Республики задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера.