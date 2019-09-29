Победа Австрийской народной партии вернет Курцу пост канцлера

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) уверенно победила на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) в воскресенье. Успех принес консерваторам фракционное большинство в парламенте, что позволит ее председателю Себастьяну Курцу получить мандат на формирование правительства и вернуться на пост канцлера Австрии.

Согласно данным министерства внутренних дел республики, АНП набирает 38,4% голосов (73 депутатских мандата), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов (41 депутатский мандат). Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3% (32 депутатских мандата). Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4% (23 депутатских мандата), "Новая Австрия" на пятой позиции - 7,4% (14 мест в парламенте).

Эти данные не учитывают голоса избирателей, отданные по почте, которые будут подсчитаны в четверг и еще смогут увеличить уровень поддержки партий. Для выборов 2019 года избирательная комиссия выдала рекордное число бюллетеней для дистанционного голосования - более 1 млн, что составляет одну пятую часть от общего числа избирателей (6,4 млн человек).

В парламент нового созыва войдут пять партий. Выборы принесли изменение набора фракций. К примеру, "Зеленые" смогли добиться камбэка после проваленных выборов 2017 года и вернуться в Национальный совет с солидным числом депутатов. Они придут на смену движению "Список Петера Пильца", которое потерпело поражение с 1,9% голосов и не преодолело 4-процентный барьер, необходимый для попадания в парламент.

Начало переговоров

Лидер консерваторов Себастьян Курц после победы назвал результат своей партии в 38,4% беспрецедентным на парламентских выборах. Он также заявил о намерении вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент. "Мы сделаем то, что обещали: мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте, - отметил Курц в беседе с журналистами. - Мы не ожидали такого результата. Для нас это исторический день, такого разрыва между первым местом и вторым еще не было на выборах".

Результаты выборов оказались серьезным ударом по правой АПС, которая ранее входила в коалицию с партией Курца на правах младшего партнера. Если перед выборами ее лидер Норберт Хофер высказывал желание воссоздать совместное правительство с Курцем, то по их итогам он сообщил о планах уйти в оппозицию. Хофер оказался разочарован итогами голосования, потому что его партия не получила желаемого уровня поддержки. По его словам, результаты выборов не позволяют рассчитывать на участие в переговорах по формированию будущего правительства Австрии. "Это значит, что мы готовимся к оппозиции", - сказал он.

Планируется, что во вторник переходное правительство Австрии во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке. Глава государства поручит правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. В то же время Ван дер Беллен должен наделить Курца мандатом на ведение переговоров о формировании нового правительства.

Реакция России

Как заявил по итогам выборов посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, Россия готова плодотворно сотрудничать с будущим правительством республики. По его словам, двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и российская сторона рассчитывает на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее совместных планов.

"Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с уверенной победой "народников" на досрочных парламентских выборах и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - прокомментировал посол Любинский итоги выборов.