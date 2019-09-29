В Венесуэле заявили, что ее граждане сталкиваются в Перу с ксенофобией со стороны властей

КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Венесуэльские мигранты в Перу регулярно сталкиваются с ксенофобией со стороны властных органов, что является одним из элементов агрессии против Боливарианской Республики. Об этом в воскресенье сообщает МИД Венесуэлы.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает свое решительное неприятие актов ксенофобии, агрессии и преследований в отношении граждан Венесуэлы и граждан, которые мигрировали в Республику Перу. Это позорные и бесчеловечные акты, разрешенные или совершенные властями правительства Перу и спровоцированные кампаниями ненависти против венесуэльцев, - говорится в сообщении ведомства. - Эти недостойные действия, направленные миграционными службами на разжигание ненависти, являются частью плана агрессии против Венесуэлы и спровоцированы несколькими расистскими правительствами в регионе в угоду венесуэльской оппозиции, стремящейся к перевороту".

Власти страны отмечают, что в более 300 тыс. перуанцев в Венесуэле не сталкиваются с подобными проблемами, осуждения которых Боливарианская Республика намерена добиться, в частности, от ООН.