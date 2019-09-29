ПАСЕ рассмотрит вопросы защиты беженцев и осведомителей и отметит 70-летие организации

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Последняя в этом году, осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начинает свою работу в понедельник. Депутаты подведут итоги работы Бюро и Постоянной комиссии после летней сессии, а также обсудят широкий круг вопросов: от защиты осведомителей в странах Европы до прав "климатических беженцев".

Помимо указанных тем, парламентарии также затронут вопросы поддержки и защиты жертв терроризма, укрепления и создания единых правил для институтов омбудсмена в странах СЕ. Помимо этого, в повестке дня фигурируют отчеты о функционировании демократических институтов в Республике Молдова и о постмониторинговом диалоге с Северной Македонией, а также о вкладе Банка развития Совета Европы в создание более инклюзивного общества. В первый день депутаты также проголосуют по запросу политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" на проведение срочных дебатов, касающихся "нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Мосгордуму".

В понедельник государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален зачитает заявление Комитета министров Совета Европы. Во вторник ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, после которого он ответит на вопросы депутатов. В этот же день он примет участие в торжественной церемонии, посвященной 70-летию Совета Европы, которая пройдет в здании Национальной Рейнской оперы в Страсбурге, и на которую приглашено множество почетных гостей. В среду к участникам сессии ПАСЕ обратится новый генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, избранная в этом году.

Также на открытии сессии ПАСЕ будет назван лауреат премии Вацлава Гавела, которая выдается за выдающиеся заслуги в правозащитной сфере. В этом году на нее претендуют защитник прав уйгуров Ильхам Тохти, который отбывает пожизненное заключение в КНР, адвокат из Таджикистана Бузургмер Йоров, который также отбывает тюремный срок, и неправительственная организация Youth Initiative for Human Rights ("Молодежная инициатива за права человека"), работающая над межэтническим примирением и диалогом молодежи из Сербии, Косово, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговины.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет без участия украинской делегации. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Совете Европы, Верховная Рада утвердила состав новой делегации, однако не подала запрос на подтверждение ее полномочий. В данной ситуации, согласно пункту 11.3 регламента ассамблеи, "полномочия существующей делегации истекут после открытия заседания ассамблеи или Постоянного комитета", или, если точнее, в 11:30 (12:30 мск) 30 сентября. Несмотря на то, что глава украинской делегации Елизавета Ясько уже подтвердила отказ от участия в сессии, часть депутатов все же заявили о намерении отправиться в Страсбург.

Планы делегации РФ

Делегация России, состоящая из представителей всех фракций Госдумы, а также членов Совета Федерации, примет участие в осенней сессии ПАСЕ, подтвердил журналистам в преддверии поездки вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Говоря в целом о планах в отношении работы в ассамблее, он сообщил, что парламентарии РФ "обязательно будут инициировать темы, связанные с соблюдением прав человека на Украине, работать вместе с европейскими коллегами по целому ряду резолюций, касающихся медицинской тематики, связанных с цифровой экономикой, культурой и спортом".

"У нас есть набор наших предложений и инициатив, но для их перевода в практическую плоскость нужно время для консультаций с другими национальными делегациям. Мы их начнем в Страсбурге [в осеннюю сессию] и к следующему году свои предложения официально внесем", - отметил он. Зампредседателя Госдумы не исключил, что "на полях" сессии представители делегации РФ проведут встречи с Марией Пейчинович-Бурич, а также с делегациями крупных европейских государств.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что законодатели РФ намерены активно участвовать в дискуссии по итогам выступления в ПАСЕ президента Франции Эммануэля Макрона. "Не исключаю, что могут быть подняты темы безопасности на европейском континенте, в том числе в связи со сломом ДРСМД, а также незаконности и абсурдности применения санкций в отношении парламентариев", - заявил он.

Политик не ожидает, что работа в Страсбурге после возвращения делегации РФ в июне в ассамблею будет легкой. Он напомнил о рассмотрении в понедельник вопроса по организации дебатов в связи с "нарушением демократических прав" участников протестов в России. По его мнению, сама постановка проблемы "выдержана в духе откровенной русофобии".

"Мы не помним, чтобы, к примеру, акции "желтых жилетов" во Франции в контексте реакции властей выносились на отдельное обсуждение ПАСЕ. Получается, для одних стран закон - этот закон, а для других - подавление демократии. Опять двойные стандарты, ангажированный и предвзятый подход к России", - констатировал депутат.

В случае рассмотрения ситуации вокруг несанкционированных московских митингов, делегация обязательно будет участвовать в прениях, заверил глава комитета Госдумы. "Мы намерены последовательно доносить свою позицию до конструктивного большинства в ПАСЕ и, уверен, рано или поздно здравый смысл возобладает", - заключил он.