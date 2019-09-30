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Адвокат Трампа заявил, что обсуждал с Помпео свою встречу с помощником Зеленского

Рудольф Джулиани также заявил, что не знает причин, по которым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер решил уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани на прошлой неделе обсуждал с госсекретарем США Майклом Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком. Об этом Джулиани рассказал в воскресенье в интервью CBS.

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Адвоката спросили, известны ли ему причины, по которым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение покинуть свой пост. "Я не знаю, почему Курт ушел в отставку", - ответил Джулиани. При этом он вновь напомнил, что Волкер имеет отношение к организации его встречи с Ермаком.

"Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента", - сказал Джулиани. Однако на вопрос о том о том, получал ли он какие-либо указания непосредственно от Помпео, Джулиани ответил отрицательно. "Господин Волкер просил, [постоянный представитель США при ЕС Гордон] Сондлэнд просил, но, когда я на прошлой неделе разговаривал с госсекретарем, он сказал, что в курсе", - заявил Джулиани, не пояснив, с какого момента Помпео было известно о происходящем.

По словам Джулиани, Волкер связался с ним 19 июля и передал контактные данные Ермака. Через несколько дней Джулиани назначил ему встречу. "По итогам встречи я позвонил господину Волкеру и Сондлэнду и отчитался, я рассказал им, что узнал. Потом, 11 августа, был полный отчет. В то время они не упоминали госсекретаря", - пояснил Джулиани.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Имена Волкера и Сондлэнда также фигурируют в жалобе. Как утверждает сотрудник американских спецслужб, они встретились с Зеленским после его разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном Байдена украинской газовой компании Burisma. В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что Волкер после публикации текста жалобы подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Джулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
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