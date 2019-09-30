CBS: написавшему жалобу на Трампа осведомителю предоставили федеральную защиту

ТАСС, 30 сентября. Сотрудник американской разведки, написавший жалобу из-за июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой. Об этом сообщается в документах, попавших в воскресенье в распоряжение телекомпании CBS .

По данным телеканала, осведомитель был взят под защиту из-за того, что он или она беспокоится за свою безопасность.

Ранее в воскресенье Трамп написал в Twitter, что хочет встретиться с человеком, который написал на него жалобу, а также с тем, кто предоставил осведомителю данные о разговоре между хозяином Белого дома и Зеленским.

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.