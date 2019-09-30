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Лукашенко направляется в Армению на заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент Белоруссии в ходе своего выступления обозначит позицию страны по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе лидера.

"Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения", - сказано в сообщении.

Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.

Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссия
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