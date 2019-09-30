Глава Молдавии назвал неэффективной работу правительства и предложил перестановки

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике работу правительства Майи Санду, отметив необходимость кадровых перестановок. В интервью агентству Трибуна, которое было опубликовано в понедельник, глава республики признал, что кабинет и программа его работы "формировались в спешке".

"Если в краткосрочной перспективе руководители этих министерств не осознают стоящих перед ними задач, мы не должны бояться думать о первой перестановке, чтобы привлечь людей, лучше понимающих, что надлежит делать. Руководители учреждений должны понимать, что их не назначили на четыре года, они будут оставаться на своих постах до тех пор, пока они дают конкретные результаты гражданам", - цитирует агентство Додона.

Приоритеты нынешнего кабинета не совпадают с ожиданиями граждан, считает президент. По его словам, люди ждут роста зарплат и пенсий, улучшений в системе здравоохранения и решения проблем с тарифами на коммунальные услуги и в транспортной инфраструктуре. "Уже месяц я предупреждаю об этих вещах, у меня есть ощущение, что некоторые просто не могут или не знают, как работать для граждан, продолжают теряться в оправданиях, почему они не могут ничего делать, когда надо начинать действовать", - отметил он.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова, а также проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда". Они объединились для отстранения Демократической партии Молдовы, которую обвинили в коррупции и узурпации власти в стране.

Проблема Приднестровья

Додон считает, что инициативы России по утилизации боеприпасов в Приднестровье позволят продвинуть политическое урегулирование приднестровской проблемы. Так он прокомментировал заявление премьера Майи Санду и вице-премьера, главы МВД Андрея Нэстасе, упрекнувших главу государства в том, что в выступлении на прошлой неделе в ООН он не потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

"Вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил. Чтобы сделать это, мы должны проводить меньше предвыборных и политических шоу с пустыми воинствующими заявлениями, а действовать очень прагматично и продуманно в национальных интересах Республики Молдова", - сказал Додон. Он выразил удовлетворение, что речь главы государства в ООН заинтересованно обсуждается в обществе, отметив, что в ней он впервые представил всех граждан страны и не делил их по геополитическим категориям.

Конструктивный подход

"В последние годы, вы помните, что молдавские чиновники представляли на трибуне ООН только часть общества, определенную категорию избирателей, продвигали вопросы, связанные с геополитической борьбой, только для того, чтобы провести политическое шоу и привлечь внимание определенной партии международного сообщества", - сказал Додон. Он напомнил, что проевропейский блок Аcum, который возглавляют Санду и Нэстасе, критиковал бывший кабинет за то, что выступления в ООН с речами на тему вывода иностранных войск для пиар-акций. Глава Молдавии считает непродуктивным начинать новые конфликты с международными партнерами, отметив, что существующие проблемы необходимо решать конструктивно, путем диалога.

"Тема Приднестровья во всех ее аспектах стоит на нашей повестке дня и обсуждается со всеми внешними партнерами, включая Российскую Федерацию. Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, я имею в виду инициативу, недавно объявленную в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов. Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме", - сказал Додон. Он призвал молдавских политиков отказаться от предвыборных и политических шоу с пустыми воинствующими заявлениями, а действовать очень прагматично и продуманно в национальных интересах страны.

Внутренние разногласия

Глава Молдавии в своем выступлении в ООН акцентировал внимание на взвешенной внешней политике и международном признании постоянного нейтралитета, как главном условии для приднестровского урегулирования. Однако ряд правых политиков выразили недовольство, что он не потребовал вывода российских войск из Приднестровья, а также часть своего выступления он произнес на русском, который в Молдавии узаконен как язык межнационального общения. Партия социалистов и ряд других левых партий выступили в поддержку позиции президента.