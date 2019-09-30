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Тегеран заявил о готовности действовать в ответ на несоблюдение Европой условий СВПД

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави также указал на право народа Йемена на оборону
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави EPA-EFE/STRINGER
Описание
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© EPA-EFE/STRINGER

ТЕГЕРАН, 30 сентября /ТАСС/. Тегеран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение Европой условий ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение "евротройкой" (Францией, Германией, Великобританией - прим. ТАСС) своих обязательств по ядерной сделке", - цитирует Мусави телеканал Press TV.

Он также заявил, что, по мнению Тегерана, мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предпринимают действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону.

"Действия народа Йемена против Саудовской Аравии - это законное право страны отвечать на агрессию", - сказал дипломат, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Он добавил, что "Иран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен", как только будет возможность. "Но, к сожалению, сейчас все пути закрыты. Йемен находится в осаде", - добавил Мусави.

Теги
ИранЙеменСаудовская Аравия
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