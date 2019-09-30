Экс-депутат Рады рассказал, что Луценко покинул Украину после интервью американским СМИ

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил отправиться в Великобританию, чтобы улучшить свое владение английским языком, после того, как в интервью американской прессе рассказал о ситуации с расследованием дела в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщил в понедельник в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял с Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани (адвоката Трампа - прим. ТАСС)", - сообщил Лещенко. По его словам, о выезде бывшего генпрокурора он узнал от журналиста NBC Ричарда Энгеля, который, в свою очередь, на днях общался с Луценко в Киеве. "Тот (Луценко) сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов", - заявил Лещенко.

Он отметил, что в Киеве в настоящее время находится много журналистов из США, которые "ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене".

Интервью Луценко

Бывший генпрокурор Украины заявил в интервью американской газете Los Angeles Times, которое было опубликовано 29 сентября, что ранее он неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката американского лидера Дональда Трампа о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Луценко сообщил, что дважды встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и не раз говорил с ним по телефону. По словам Луценко, юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер. Он якобы неоднократно просил Луценко провести в отношении них расследование.

Он также отметил, что был готов содействовать в проведении разбирательства, если бы его начала американская сторона, например, сотрудники ФБР США. При этом Луценко подчеркнул, что не имел доказательств для начала собственного расследования.

Новый скандал в Вашингтоне

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом обнародовал 25 сентября стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.