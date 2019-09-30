Задержанного в Испании по запросу США россиянина подозревают в интернет-мошенничестве

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Гражданина России, задержанного в Валенсии по запросу США, подозревают в причастности к мошенничеству через интернет. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил в понедельник источник в гражданской гвардии.

"Это была совместная операция с национальной полицией Испании", - отметили в правоохранительных органах. Газета Las Provincias ранее передавала, что россиянин Александр К. был задержан за его предполагаемую причастность к "миллионному мошенничеству", которое он якобы совершил через интернет. На уточняющий вопрос, может ли гражданская гвардия подтвердить данную информацию, источник отметил: "Да".

Как сообщило ранее посольство РФ в Мадриде, правоохранительные органы Испании задержали в аэропорту Валенсии гражданина России по запросу США 20 сентября.

Адвокат россиянина Елена Таранова заявила, что "задержание было произведено на основании запроса США". "Открыто экстрадиционное дело, - добавила юрист. - Пока у адвоката нет доступа к материалам дела".

"По состоянию на сегодняшний день судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе, - уточнила она. - Единственные документы, которыми пока располагает защита, - это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен". "Пока не было предоставлено никаких дополнительных документов и других доказательств", - подчеркнула адвокат.