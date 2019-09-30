Украинские депутаты прибыли в ПАСЕ, несмотря на отказ от участия официальной делегации

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от Украины прибыли в понедельник на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой национальной делегации принимать в ней участие. Об этом заявил корреспондент ТАСС депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" .

"Сейчас в Страсбурге находятся четыре народных депутата от Украины, включая меня", - ответил он. Общаясь с журналистами, он также рассказал, что народные избранники, прибывшие на сессию, не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами-парламентариями на полях сессии.

Также политик заявил о намерении встретиться с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, которая представляет свою страну в Комитете министров СЕ.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Совете Европы, Верховная рада утвердила состав новой делегации, однако не подала запрос на подтверждение ее полномочий. В данной ситуации, согласно пункту 11.3 регламента ассамблеи, "полномочия существующей делегации истекут после открытия заседания ассамблеи или Постоянного комитета", или, если точнее, в 11:30 (12:30 мск) 30 сентября. Несмотря на официальный отказ участвовать в работе ассамблеи из-за возвращения в нее российских парламентариев, глава нового состава украинской делегации от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько также решила присутствовать на осенней сессии. В воскресенье издание LB.ua опубликовало ее интервью, в котором она заявляла, что прибудет с неофициальным визитом в качестве гостя.