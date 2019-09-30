В МИД Китая заявили, что Пекин и Москва будут отстаивать международный порядок

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений будут стремиться к развитию двусторонних отношений и отстаиванию международного порядка. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Стоя в начале новой отправной точки [в двусторонних отношениях Китая и России] и смотря в будущее, мы будем стараться воплотить в жизнь достигнутые лидерами двух стран договоренности, отстаивать мультилатерализм и международный порядок, а также развивать наши двусторонние отношения. Это в интересах народов двух наших стран", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

"Завтра мы отмечаем 70-летнюю годовщину образования КНР, а 2 сентября - 70-летие установления дипотношений между Китаем и нашим добрым соседом Россией. Два лидера обменяются поздравительными сообщениями [по этому случаю]", - добавил он.

"Обе стороны проводят серьезные праздничные мероприятия, приуроченные к 70-летней годовщине наших дипломатических отношений", - отметил Гэн Шуан. По его словам, организованные в двух государствах торжества "ярко демонстрируют высокий уровень отношений и дружбы между нашими странами".

2 октября 1949 года, на следующий день после образования Китайской Народной Республики, Андрей Громыко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел СССР, направил телеграмму премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю с признанием Советским Союзом Китайской Народной Республики и предложением об установлении дипломатических отношений. Эта дата считается днем установления дипотношений между двумя государствами.