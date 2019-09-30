В Берлине заявили, что позиция ФРГ по антироссийским санкциям не менялась

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Позиция Берлина по антироссийским санкциям не изменилась: до обсуждения вопроса об ослаблении ограничительных мер необходимо добиться прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Позиция правительства не изменилась: необходим существенный прогресс в реализации минских договоренностей, с тем чтобы можно было размышлять об ослаблении или снятии санкций, - сказал он. - Мы пытаемся всеми силами работать вместе с другими участниками в нормандском формате для достижения этого прогресса".

Зайберт отметил необходимость установления в Донбассе устойчивого перемирия, отвода тяжелых вооружений и разведения сил на линии соприкосновения. "Нужно идти дальше, над этим идет работа", - считает Зайберт. "Минск" должен быть реализован - в значительной мере и по своим важным пунктам. От этого мы явно далеки", - констатировал он.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Райнер Бройль напомнил, что "речь идет не о германских санкциях, но о санкциях ЕС". "Мы говорим о совместной позиции Европейского союза", - добавил он. "Наша позиция ясна: Минские соглашения должны быть реализованы, а не их часть, - сказал Бройль. - Санкции увязаны с этим. Стороны знают, какие части соглашения ожидают реализации".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.