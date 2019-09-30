Полиция Гонконга предупредила о подготовке радикалами насильственных акций 1 октября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга располагают сведениями о том, что радикальные демонстранты планируют серию провокаций и насильственных акций в городе 1 октября, в день 70-й годовщины образования КНР. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции старший суперинтендант полиции Джон Цзе.

"После нашего анализа мы ожидаем, что завтрашняя ситуация будет очень, очень опасной", - заявил он. По его словам, ключевые участники массовых беспорядков проявляют склонность к активизации насильственных действий, которые начинают нести в себе признаки терроризма. Джон Цзе предупредил, что радикалы могут готовить вылазки, попытки покушения, поджоги автозаправочных станций.

В минувшие выходные дни в Гонконге прошли очередные антиправительственные акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применяла водометы, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона групп радикалов, которые забрасывали стражей порядка кирпичами и бутылками с зажигательной смесью, перекрывали улицы, совершали поджоги и акты вандализма. Полиция задержала 157 агрессивно настроенных активистов.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Пока беспорядки обходятся без человеческих жертв.