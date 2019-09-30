Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену

ТАСС, 30 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в понедельник в Twitter .

"Конгрессмен Адам Шифф незаконно придумал ложное и ужасное заявление, выдав его за мое высказывание и самую важную часть моего разговора с украинским президентом. И он зачитал это Конгрессу и американскому народу. Это не имело никакого отношения к тому, что я сказал по телефону. Арест за измену?" - отметил глава государства.

На прошлой неделе Трамп призвал Шиффа уйти в отставку.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.