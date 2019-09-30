Кличко подал в суд на правительство, премьера и главу офиса президента Украины

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на правительство Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента страны Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом говорится в материалах Окружного административного суда столицы.

В одном из исков Кличко просит признать противоправным представления правительства к президенту от 4 сентября об увольнении и требует отменить соответствующее предложение кабинета министров. Он при этом настаивает на том, что его полномочия как Киевского городского главы, которые составляют пять лет, завершаются не ранее, чем 16 ноября 2020 года.

Во втором иске Кличко против Богдана мэр отметил, что руководитель президентского офиса превысил свои полномочия, когда подал в кабинет министров письмо, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы Киевской горгосадминистрации. Такие вопросы, подчеркнул мэр, исключительно относятся к полномочиям президента и правительства. В частности, мэр считает обращение Богдана к правительству о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА противоправным, поскольку оно нарушает конституцию и положение "Об офисе президента Украины".

Правительство Украины ранее одобрило увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), а согласно проекту поправок к закону о Киеве предусматривается разделение должностей мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы горадминистрации. Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.