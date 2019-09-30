Франция предлагает ввести механизм санкций за нарушение устава Совета Европы

СТРАСБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Франция предлагает создать механизм введения ответственности вплоть до санкций за нарушение государствами - членами устава Совета Европы. С такой инициативой выступила в понедельник государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

"Мы должны сделать так, чтобы любые нарушения устава вели к конкретным действиям, чтобы Комитет министров [Совета Европы] и генеральный секретарь могли бы быстро совместно принимать решения вплоть до санкций", - сказала дипломат. "Однако необходимо, чтобы эта логика не носила карательный характер", - добавила она.

Франция в настоящее время является председателем в Совете Европы.

По мнению Моншален, "нужно сделать все, чтобы принимаемые здесь решения реально осуществлялись, а если они не осуществляются, чтобы делались соответствующие выводы". Она рассказала, что лично посвятила много времени для "внедрения процедур совместного реагирования, чтобы эффективно и слаженно действовать в случае нарушения государствами-членами их обязательств". "Наша цель - обеспечить начало функционирования этих процедур в 2020 году", - подчеркнула представитель французского внешнеполитического ведомства.

Она оговорилась, что "эта процедура должна быть предсказуемой". "Необходимо, чтобы были четко прописаны конкретные действия и процедуры, это важно для доверия... чтобы она [процедура] воспринималась как легитимная". "Как только происходят какие-то события, мы должны действовать чрезвычайно быстро, показывать гражданам, что действия [по нарушению устава Совета Европы] не остаются без ответа, - продолжила дипломат. - Мы должны определить соответствующие сроки для проведения диалога с соответствующим государством, но чтобы эти сроки не позволили похоронить тему".