Постпред КНДР: Вашингтону надо изменить подход к Пхеньяну для успеха на переговорах

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Администрация США должна изменить свой подход к КНДР в целях повышения эффективности двусторонних переговоров. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ключ к укреплению мира, стабильности и обеспечению экономического развития на Корейском полуострове - это полное выполнение совместного заявления КНДР и США, согласованного на историческом саммите в Сингапуре в июне прошлого года. С того момента прошло более года, но в отношениях между КНДР и США достигнут небольшой прогресс. Ситуация на Корейском полуострове не вырвалась из порочного круга возрастающей напряженности", - констатировал северокорейский дипломат.

Он отчасти увязал это с "политическими и военными провокациями США". "Они прибегают к застарелой враждебной политике по отношению к КНДР", - продолжал Ким Сон, обратив внимание на то, что у Вашингтона в запасе достаточно времени, чтобы модернизировать свой подход. "От Соединенных Штатов зависит, станут ли переговоры КНДР и США новым окном возможностей, что позволит урегулировать кризис", - заметил постпред.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца нынешнего года, но при этом отметил, что проводить саммит в Пхеньяне было бы преждевременным решением. Первый саммит США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.

КНДР опубликовала заявление замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".