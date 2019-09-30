В парламенте Каталонии намерены поставить вопрос о доверии преемнику Пучдемона

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Центристская партия "Граждане" намерена внести на рассмотрение парламента Каталонии вопрос о доверии главе правительства региона Киму Торре. Об этом заявила в понедельник представитель политической силы Лорена Рольдан.

"В ближайшие часы мы зарегистрируем предложение о вынесении вотума недоверия Торре, чтобы восстановить сосуществование в Каталонии", - отметила она. Рольдан уточнила, что обсудит с консервативной Народной партией (НП) и Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), готовы ли они поддержать инициативу "Граждан".

Представитель партии объяснила шаг центристов появлением информации, согласно которой "Торра, как кажется, сотрудничал" с радикально настроенными сторонниками независимости Каталонии, которые были задержаны неделю назад. Инициатива "Граждан", вероятнее всего, обречена на провал, поскольку у партии всего 36 из 135 мест в каталонском парламенте. Вместе с НП и ИСРП центристы набирают 57 кресел.

23 сентября в регионе были задержаны сторонники так называемых комитетов в защиту республики, борющихся за независимость автономии. В ходе обысков стражи порядка изъяли материалы для изготовления взрывных устройств и заверили, что подозреваемые могли попытаться устроить атаки в ближайшее время. По данным местных СМИ, радикально настроенные сторонники независимости Каталонии, заключенные под стражу, хотели стать связующим звеном между бывшим главой правительства региона Карлесом Пучдемоном и его преемником на этом посту Торрой.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.