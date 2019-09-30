Саакашвили намерен вернуться в Грузию перед парламентскими выборами

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину в преддверии предстоящих в стране осенью 2020 года парламентских выборов.

"В следующем году в Грузии по графику должны состояться парламентские выборы. И, несмотря на угрозу ареста, и не только ареста, со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили (Бидзина Иванишвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС), я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом", - написал он в Facebook.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела. Вынесено несколько приговоров, ему грозит 11 лет лишения свободы.

Саакашвили в 2015 году был приглашен бывшим президентом Украины Петром Порошенко на работу в качестве главы губернатора Одесской области. Но два года спустя был лишен украинского гражданства из-за конфликта с действующей властью. Вернуться на Украину Саакашвили смог лишь после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Ожидалось, что возглавляемая экс-президентом Грузии партия "Движение новых сил" примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду летом этого года. Однако, в последний момент он объявил о том, что снимает ее с предвыборной гонки, чтобы поддержать партию "Слуга народа" президента Зеленского.