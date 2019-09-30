США связывают санкции против РФ с попытками вмешательства в промежуточные выборы 2018 года

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США связывает расширение антироссийских санкционных списков с предполагаемыми попытками оказать влияние на промежуточные выборы 2018 года в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Сегодня [в понедельник] Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года. При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов", - отмечается в документе.

В санкционные списки также были внесены три компании, три самолета и яхта, которые, по версии американских властей, связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. США обвиняют его в финансировании антиамериканских информационных операций во время выборов в 2016 году, якобы проводимых российским "Агентством интернет-исследований". "Сегодняшнее решение также усиливает давление на уже находящегося под санкциями Евгения Пригожина посредством введения санкций против его физических активов, в том числе трех самолетов и яхты, а также сотрудников "Агентства интернет-исследований", которое финансирует Евгений Пригожин", - полагают в Минфине.

Как утверждают в ведомстве, "правительство США защищает демократические процессы [в стране] от противников - в первую очередь, России, Ирана и Китая - которые, возможно, стремятся оказать влияние на предстоящие выборы 2020 года".

Кого внесли в списки?

Власти внесли в черные списки, в частности, россиян Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По версии Минфина, они связаны с "Агентством интернет-исследований". Ограничения также были введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В финансовом ведомстве считают, что они связаны с Пригожиным.

Кроме того, говорится в документе, уже находящиеся под санкциями Джейхун Асланов, Михаил Бурчик, Вадим Подкопаев, Владимир Венков, "Агентство интернет-исследований" были добавлены в другие черные списки. Это означает, что даже после исключения их только из одного санкционного списка ограничения будут продолжать действовать в их отношении. В Минфине также подчеркнули, что нынешние действия американских властей приняты в рамках указа, подписанного в сентябре 2018 года президентом США Дональдом Трампом. В нем содержится "предупреждение всем странам, что они могут столкнуться с санкциями, если будут вмешиваться в выборы в США".

"Свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем американской демократии, и мы будем применять свои полномочия против тех, кто стремится подорвать наши процессы и оказывает губительное влияние на избирателей", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

В свою очередь, госсекретарь Майкл Помпео распространил в понедельник письменное заявление, в котором говорится: "Правительство США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему не смогли найти ни убежища, ни покоя, пока они занимаются дестабилизирующей деятельностью, которая угрожают интересам Соединенных Штатов и их союзников и партнеров". "Мы выражались ясно: мы не потерпим иностранное вмешательство в наши выборы. Соединенные Штаты будут противостоять злонамеренным субъектам, которые стремятся подорвать наши демократические процессы, мы, не колеблясь, наложим дополнительные издержки на Россию за ее дестабилизирующую и неприемлемую деятельность", - заключил госсекретарь.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.