В ОБСЕ обеспокоены угрозами журналистам со стороны украинских неонацистов

ВЕНА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Украины должны провести расследование угроз, которые поступают участникам проекта группы Bellingcat из-за мониторинга ситуации с неонацистами в этой стране. С таким заявлением выступило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Сообщения о том, что участники группы Bellingcat monitoring project, которые писали о крайне правых на Украине, получали угрозы расправы, вызывают беспокойство, они неприемлемы. Я призываю власти провести быстрое расследование, привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить безопасность журналистов", - говорится в Twitter Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.