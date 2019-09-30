Болтон уверен, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын при нынешних обстоятельствах не откажется от ядерного оружия и сделает все возможное, чтобы сохранить его арсенал. Такое мнение выразил в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"В нынешних условиях он (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) добровольно никогда не откажется от ядерного оружия. <...> [КНДР] так и не было принято стратегическое решение отказаться от ядерного оружия", - считает экс-советник главы государства. Все же, добавил он, Ким Чен Ын может "пойти на некоторые уступки" в этой связи.

Болтон считает, что председатель Госсовета КНДР "сделает все возможное", чтобы сохранить весь ядерный арсенал на территории КНДР, а также "усовершенствовать и увеличить его в дальнейшем". Он также назвал "классической тупиковой" ситуацию вокруг денуклеаризации КНДР. "[Ким Чен Ын] хочет кусочек чего-то, что мы не готовы ему отдать", - сказал бывший помощник американского лидера.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры рабочего уровня в течение нескольких недель. Однако, эти контакты пока так и не возобновились.