Сенаторы США потребовали расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) потребовали в понедельник от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование в отношении связей между украинскими властями и предвыборным штабом экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года. Об этом говорится в распространенном письме сенаторов.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - отмечается в документе. Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить им причину.

В письме Грассли и Джонсон рассказали о своем "беспокойстве по поводу того, что факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен". Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.

Как утверждают демократы, Трамп в ходе июльского разговора по телефону пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремится с помощью Киева переизбраться на второй срок.

Белый дом на прошлой неделе обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. В субботу газета The New York Times сообщила, что Трамп пытался найти информацию, свидетельствующую о том, что Украина была причастна к попыткам вмешательства в американские выборы.