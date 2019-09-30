Парламент Кубы 10 октября изберет президента страны

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы проведет внеочередное заседание 10 октября для избрания президента республики в соответствии с положениями новой конституции страны, принятой на референдуме в феврале этого года. Об этом в понедельник говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что на заседании также будет избран вице-президент страны, члены Государственного совета и председатель парламента.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%. В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.