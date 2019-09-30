{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Кубы 10 октября изберет президента страны

Пребывание на высшем государственном посту будет ограничено двумя пятилетними сроками

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы проведет внеочередное заседание 10 октября для избрания президента республики в соответствии с положениями новой конституции страны, принятой на референдуме в феврале этого года. Об этом в понедельник говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что на заседании также будет избран вице-президент страны, члены Государственного совета и председатель парламента.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%. В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.

Теги
Куба
На парламентских выборах в Австрии завершили подсчет голосов, отданных по почте
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем набирает 37,5%, сообщили в МВД республики
Читать полностью