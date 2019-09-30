Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования. Американский лидер выступал на церемонии, во время которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.

"Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то было обновлено", - сказал глава государства.

В конце июля Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя КНШ ВС США. 61-летний Милли с августа 2015 года занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, двумя годами позднее его переназначил Трамп.

Милли ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов. В свою очередь, Данфорд отмечал, что удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.