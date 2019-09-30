На парламентских выборах в Австрии завершили подсчет голосов, отданных по почте

ВЕНА, 30 сентября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник предварительные данные Министерства внутренних дел республики с учетом подсчета голосов, отданных австрийцами заблаговременно по почте.

Эти данные еще не учитывают голоса австрийцев, голосовавших по открепительным удостоверениям в день выборов 29 сентября. Их подсчет завершится в четверг, тогда же МВД представит окончательные итоги. Для выборов 2019 года избирательная комиссия выдала рекордное число бюллетеней для дистанционного голосования - более 1 млн, что составляет одну пятую часть от общего числа избирателей (6,4 млн человек).

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). Это самый худший результат социал-демократов на парламентских выборах.

На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Этот результат оказался большим разочарованием для АПС, которая, по признанию ее руководства, может оказаться за бортом нового правительства.

Четвертыми идут "Зеленые" с 13,8% голосов (26 мандатов). Они смогли наверстать упущенное после проваленных выборов 2017 года и вернуться в Национальный совет с солидным числом депутатов.

Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические силы не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент.

Таким образом, в Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий.