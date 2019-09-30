Партию Саакашвили покинула член политсовета из-за его высказываний о религии

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Член политсовета партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нино Лапиашвили объявила о своем выходе из этого руководящего органа ЕНД, основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам Лапиашвили, причиной ухода из политсовета стали недавние высказывания Саакашвили о том, что экс-секретарь Совбеза, ныне депутат парламента Гига Бокерия боролся с церковью, грузинскими традициями и религией. О своем решении Лапиашвили написала в понедельник на странице в Facebook.

Саакашвили в воскресенье в интервью грузинскому телеканалу Mtavari Arxi заявил, что является христианином и всегда почитает грузинские ценности. В то же самое время он сказал, что в годы его президентства Бокерия, а также другие представители власти боролись с этими ценностями и всегда выступали против Грузинской православной церкви.

"В течение долгих лет я отбивалась от всяких оскорблений из-за поддержки мною Миши Саакашвили, а затем членства в политсовете, однако я верила в идею и вообще не волновалась. А сейчас куда делась идея, которая меня укрепит?" - написала Лапиашвили, которая была в политсовете с 2017 года. "А если исчезли главные ценности и грань с неприемлемым уже стерта, тогда что меня связывает в настоящее время с этим несомненно великим политиком, который действительно заложил основу современной грузинской государственности? К сожалению, я должна покинуть партию и политсовет".

Ранее Саакашвили за его высказывания подвергли жесткой критике его бывшие однопартийцы, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-спикер парламента Давид Бакрадзе.