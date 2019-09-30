Минская группа по Донбассу соберется, чтобы решить судьбу "формулы Штайнмайера"

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины может сыграть роль переломного момента в минском переговорном процессе.

На прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта должны были в соответствии с договоренностями представителей "нормандской четверки" подписать "формулу Штайнмайера". Но полпред Киева Леонид Кучма в последний момент неожиданно отказался это сделать, что поставило под угрозу срыва не только планы проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате, но и всю стратегию политического урегулирования. По сути, продемонстрированная Киевом позиция означала откат процесса переговоров далеко назад, в "порошенковский" период.

В этой ситуации республики Донбасса призвали страны - гаранты Минских соглашений отреагировать на произошедшее. А глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, ДНР вновь потребует от Украины завизировать текст, согласованный советниками нормандского формата.

"Пушилин прав: нет особого статуса - нет мира. Такова суть Минских соглашений, - подчеркнул близкий к переговорам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - <...> И лучше подписать именно 1 октября, на ближайшей Контактной группе, как и требует Пушилин. Иначе вся ответственность за блокирование мирного процесса ляжет полностью на Киев".

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия расстроена и встревожена случившимся. Он отметил противоречивость заявлений руководящих лиц Украины, страх украинских политиков перед радикалами и новым "майданом", но подчеркнул, что документ, содержащий формулу политического урегулирования конфликта, "надо подписывать". "Если постоянно озираться на "майдан", это значит оставлять свою страну во власти радикалов, неонацистов и прочих экстремистов", - уверен он.

Противоречивые сигналы

Из Киева тем временем раздавались самые противоречивые заявления. Сначала глава МИД Вадим Пристайко назвал произошедшее в Минске техническим недоразумением. Вместе с тем в том же выступлении он высказал мнение, что в уже согласованный ранее текст "формулы Штайнмайера" могут быть внесены правки. "Во что он превратится - это должна решать Контактная группа", - сказал он

Чуть позже в том же духе высказался помощник президента Украины Андрей Ермак, выразивший мнение, что "формула Штайнмайера" - всего лишь "база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение".

В республиках Донбасса категорически не согласились с попытками Киева пересмотреть положения "формулы Штайнмайера". Глава МИД ДНР Наталья Никонорова напомнила, что механизм вступления в силу особого статуса Донбасса был в свое время предложен бывшим главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как компромисс в ситуации, "когда Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты Комплекса мер таким образом и в тот период, который был закреплен в данном документе". "Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо - мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его", - подчеркнула полпред республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" назвал все эти заявления Киева "играми в пересмотр "формулы Штайнмайера" и предупредил, что они не помогут делу урегулирования. "Если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу", - сказал он. Лавров напомнил, что минские договоренности включают принятие закона об особом статусе Донбасса, организацию выборов в регионе, а также необходимость согласования порядка проведения выборов с Донецком и Луганском, обязательный учет "мнения самопровозглашенных республик".

Ситуация в Золотом и Петровском

Отказ Киева подписать на прошлой минской встрече "формулу Штайнмайера" привел и к срыву решения о разведении сил в Петровском и Золотом. Оба вопроса, как сообщал полпред РФ Борис Грызлов, должны были по поручению советников глав "нормандской четверки" решаться одновременно, в ходе одного заседания, и их реализация была названа российской стороной в качестве обязательного условия запланированного саммита Германии, России, Украины и Франции.

Киев не отказывается открыто от этих планов. Глава МИД Украины подтвердил в одном из интервью согласие с необходимостью развести войска на пилотных участках. Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода рассказал о работе украинского Генштаба над планом разведения. Тем не менее, по данным разведки республик, украинские силовики не только не готовятся к разведению, но продолжают минирование в районах Золотого и Петровского, а также размещают вблизи этих участков военную технику.

Так, управление Народной милиции ДНР сообщило на прошлой неделе, что у села Богдановка вблизи Петровского было обнаружено скрытое расположение двух БТР и отмечена установка 22 дополнительных противотанковых мин ТМ-62. В ЛНР в пятницу проинформировали об обстреле из стрелкового оружия Золотого и об установке в этом районе 34 мин.

Обмен пленными

Остается нерешенным пока и вопрос очередного обмена пленными. На встрече Контактной группы еще 17 июля сторонами конфликта было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР.

Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября.

Украинская же сторона, как отмечал глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, попросила сначала шесть недель на так называемую процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. После того, как это время прошло, Киев попросил еще шесть, заметил Дейнего.

На прошлой неделе помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные цифры формулы обмена между Украиной и неподконтрольными ей территориями Донбасса будут известны не раньше, чем через месяц. По его словам, по спискам, в которых сотни фамилий, в настоящее время идет работа. После того, как будет согласовано число людей, которых предстоит освободить, начнется согласование даты обмена.