Совмин Италии планирует принять бюджет на следующий год в размере €29 млрд

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Обширный бюджет размером €29 млрд планирует одобрить итальянское правительство, которое представило первый документ, регулирующий финансовую дисциплину. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, основные принципы были одобрены на состоявшемся заседании Совмина и представлены премьер-министром Джузеппе Конте и министром экономики Роберто Гуалтьери.

"Мы одобрили первый документ, определяющий очертания будущего бюджета, и можем заверить, что НДС повышен не будет", - объявил Конте. При этом Гуалтьери добавил, что НДС "может претерпевать модификации". Одна из прорабатываемых гипотез - более широкое введение в стране электронных платежей, за которые будет даваться "скидка", тогда как оплата товаров наличными может обходиться дороже потребителю.

Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,2%, его снижение ожидается в последующие два года. Достаточно осторожны прогнозы на экономический рост, который может не превысить 1%. Правительство намерено принимать жесткие меры по борьбе с неплательщиками налогов. Бюджет на следующий год должен быть одобрен парламентом до истечения декабря.

Затем он будет проходить процедуру изучения и одобрения в Еврокомиссии, где обычно бывают претензии к Риму из-за высокой внешней задолженности, которая сейчас составляет более 135% ВВП (при 60% утвержденных в европейских нормах). Необходимость принятия бюджета в срок подтолкнула политические партии пойти на компромиссный альянс для формирования правительства и недопущения проведения досрочных выборов.