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США вводят санкции против чиновников Кубы из-за условий работы врачей за рубежом

В Госдепартаменте заявили, что кубинские власти якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. США вводят визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госдепартамент США вводит санкции против кубинских официальных лиц, ответственных за эксплуатацию и принудительный труд врачей в рамках медицинских программ за рубежом, - отмечается в сообщении. - Врачи вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении. Режим [так кубинские власти именуются США] изымал паспорта у докторов и следил за ними после работы".

Кроме того, утверждает ведомство, кубинские власти якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.

"Призываем правительства стран, где проводятся такие кубинские программы, принять меры против эксплуатации этих врачей", - подчеркивается в заявлении.

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