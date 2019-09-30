Times: Джонсон представит Евросоюзу предложения по Brexit

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько дней представить Евросоюзу официальные предложения своего правительства, касающиеся условий предстоящего выхода королевства из состава ЕС. Об этом сообщила во вторник газета The Times , по сведениям которой, Джонсон, среди прочего, обратится к ЕС с просьбой не допустить очередной отсрочки Brexit.

Как пишет издание, выход страны из состава Евросоюза 31 октября, как Джонсон и обещал британцам, будет одним из условий, которые премьер поставит главам европейских правительств. Это серьезно отразится на ходе политической борьбы внутри самой Великобритании, поскольку в настоящий момент оппозиционные партии и ряд бывших соратников Джонсона добиваются того, чтобы Brexit был отложен по меньшей мере на три месяца - до 31 января 2020 года. Согласно так называемому закону Бенна, принятому в прошлом месяце британским парламентом, правительство будет обязано попросить у Брюсселя об отсрочке Brexit, если не сможет договориться с ЕС об условиях "развода" до 19 октября. При этом, как пишет The Times, если Евросоюз откажется предоставлять Лондону такую отсрочку, Джонсон, по сути, обойдет закон и поставит Палату общин перед выбором: либо утвердить новую сделку с Брюсселем, либо смириться с Brexit без сделки.

Ирландский вопрос

При этом пока неизвестно, как в европейских столицах отреагируют на те условия, которые включит в свою сделку Джонсон. По данным The Daily Telegraph, он предложит ЕС свое видение альтернативы режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. "Бэкстоп", который является частью соглашения, достигнутого между ЕС и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй, до сих пор остается главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. По словам Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.

По данным британских изданий, Джонсон намерен предложить ЕС создать единую экономическую зону на острове Ирландия, внутри которой будет возможно свободное перемещение продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Стороны также выработают общие таможенные правила для других категорий товаров, пересекающих границу между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из Евросоюза вместе с Великобританией Северной Ирландией. По данным ирландских СМИ, прорабатывается также возможность создания специальных "центров таможенной очистки" по обе стороны границы, но не на ней самой, что противоречило бы подписанному в 1998 году Белфастскому соглашению, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.

Осторожный оптимизм

"Я испытываю осторожный оптимизм, - выступая в понедельник в Манчестере, заявил Джонсон, который, по данным The Daily Telegraph, готовится уже во вторник изложить свои предложения европейским лидерам по телефону. - Мы сделали ряд значимых шагов и теперь ждем, когда наши европейские друзья ответят нам и скажут, готовы ли они нам помогать и вместе искать правильный компромисс. Что бы ни случилось, мы покинем ЕС 31 октября".